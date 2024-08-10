Bu yıl ikincisi düzenlenen Hayriye Köyü masa tenisi turnuvası dün akşam Hayriye Mahallesi meydanındaki spor sahasında gerçekleşti. Turnuvaya 38 sporcunun katıldı.Aynı anda üç masada oynanan turnuvayı Yunus Emre Yılmaz kazanırken Emre Başyiğit ikinci, Aydın Demirhan üçüncü oldu. Murat Karadeniz ve Emre Başyiğit' ten oluşan komite yaptıkları açıklamada "İkincisini yaptığımız turnuvaya bu yıl 38 sporcu katıldı. Geçen yıla göre katılan sporcu sayısında artış oldu. Bu da bizi mutlu etti. Bu turnuvayı geleneksel hale getirmek istiyoruz.Oynayan, izleyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Muhabir: Murat Avcı