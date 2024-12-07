Bakanlık, bu iddialara karşı kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye’de her yıl milyarlarca lira vergi kaybına yol açan akaryakıt satışlarındaki usulsüz fiş ve fatura kesilmesine dikkat çekildi. Özellikle akaryakıt satışlarında taşıt bilgileriyle ilgili yaşanan eksiklikler nedeniyle usulsüzlüklerin artarak devam ettiği ifade edildi. Bakanlık, UTTSS ile akaryakıt satışlarındaki bu usulsüzlüklerin ortadan kaldırılacağını ve vergi kayıplarının önüne geçileceğini belirtti.

UTTS projesinin 2023 yılı Kasım ayında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir ihale ile başlatıldığı ve bir yıldan kısa sürede kurulup uygulamaya alındığı vurgulandı. UTTSS ile akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ve ticari taşıt sahiplerinin, 31 Ocak 2025 tarihine kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlaması, 30 Nisan 2025’e kadar ise gerekli donanımları taktırarak kullanmaya başlamaları gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, Türkiye çapında 1.500'den fazla yetkilendirilmiş TTB montaj firması ve 4.000’den fazla eğitimli teknisyenin, akaryakıt istasyonlarına montaj yapmaya devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, şu an itibariyle 1,1 milyon TTB siparişi verildiği ve 4.000 akaryakıt istasyonunun UTTSS'ye kayıt olduğu belirtildi.

Açıklamada, UTTSS'deki tüm donanımların yerli yazılımlar kullanılarak programlandığı ve temin edilen verilerin Türkiye'deki veri merkezlerinde muhafaza edildiği de ifade edildi. Bakanlık, ayrıca TTB'lerde kullanılan çiplerin, Türkiye Cumhuriyeti pasaport ve kimlik kartlarının üretiminde güvenli bir şekilde kullanılan Darphane tarafından temin edildiğini belirtti.

Son olarak, bazı iddiaların aksine, UTTSS teknolojisinin %100 güvenli bir şekilde Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği ve İsrail menşeli bir firmanın bu sistemin üretiminde yer almadığına dikkat çekildi. Bakanlık, gerçeği yansıtmayan iddiaların devam etmesi durumunda hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.