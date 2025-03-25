Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ele alınacak. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılım sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ile, bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecektir.

Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir.

Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır."