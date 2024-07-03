Haziran ayında tüketici fiyatlarındaki değişimlerde belirgin artışlar ve düşüşler yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, en yüksek fiyat artışı yüzde 12,71 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12,69 ile şebeke suyu ve yüzde 8,47 ile taze meyveler izledi.

Diğer dikkat çeken fiyat artışları sırasıyla yüzde 6,67 ile oteller, pansiyonlar ve benzer konaklama hizmetlerinde, yüzde 6,15 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığında ve yüzde 5,94 ile ekmekte görüldü.

Haziran ayında fiyatı en çok düşen ürünler ise yüzde 8,03 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu. Bunu, yüzde 6,57 ile yumurta ve yumurta ürünleri, yüzde 3,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları ve yüzde 2,29 ile dana eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Haziran ayında fiyatları en fazla artan ürünlerin değişim oranları şu şekilde sıralandı:

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %12,71

Şebeke suyu: %12,69

Taze meyveler: %8,47

Oteller, pansiyonlar ve benzer konaklama hizmetleri: %6,67

Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı: %6,15

Ekmek: %5,94

Peynir: %5,15

Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler: %4,83

Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri: %4,39

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim: %4,39

Haziran ayında fiyatı en fazla düşen ürünler ve değişim oranları ise şu şekildedir:

Patates ve bazı yumru bitkiler: %-8,03

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler: %-6,57

Kümes hayvanları eti: %-3,89

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları: %-2,32

Dana eti: %-2,29

Kuzu eti: %-2,05

Erkek ayakkabısı: %-1,73

Kadın giyim: %-1,17

Kahve: %-0,43

Tereyağı: %-0,26