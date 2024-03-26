Hemşirelik öğrencilerinin araştırma projelerine TÜBİTAK’tan destek geldi. Öğrencilerin 3 projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023/2 dönemi kapsamında kabul aldı.

Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK’tan destek geldi. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karatana’nın danışmanlığında yürütülen projelerden ilki, Beyzanur Buldu tarafından hazırlanan "Üniversite Öğrencilerinde Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki" başlığını taşıyor. Bu araştırma, gençlerin sağlık alışkanlıklarının sosyal faktörlerle olan ilişkisini ve uyku kalitesinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini inceleyerek önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Karatana’nın danışmanlığında gerçekleştirilen bir diğer proje ise Ceren Sultan Öker tarafından yürütülüyor. ‘Kadınlarda Dini Tutumun Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi’ başlığını taşıyan bu araştırma, kadınların dini inançlarının cinsel sağlıkla ilişkisini anlamak ve bu alanda bilgiyi artırmak amacıyla yapılmış önemli bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Üçüncü projede ise Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım’ın danışmanlığında Elif Oğuz tarafından ‘Sağlık Çalışanlarının Akıllı Telefon Bağımlılığının Çalışma Yaşam Kalitesine Etkisi’ başlığı altında bir araştırma yürütülüyor. Bu proje, sağlık çalışanlarının akıllı telefon kullanım alışkanlıklarının iş performansı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.