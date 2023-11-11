Bugün yaşanan olumsuz hava şartları, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerini etkileyerek akşam saatlerine kadar tüm seferlerin iptal edilmesine neden oldu. BUDO yetkilileri, 11 Kasım 2023 tarihindeki seferlerde aşağıdaki iptalleri duyurdu:

Sabah saat 08:00'de planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul'dan Bursa'ya olan 08:00 seferi de aynı nedenle iptal edilmiştir.

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) güzergahındaki 09:30 seferi, hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı saatteki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi de iptal edilen seferler arasında yer alıyor.

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) rotasındaki 10:00 seferi, olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.

Öğleden sonra 13:30'da planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Aynı gün içindeki bir diğer iptal, 14:00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini etkilemiştir.

Aynı saatteki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi de hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

15:25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Akşam saat 16:45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gün içindeki son iki iptal, 17:00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 19:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleridir.

BUDO yetkilileri, yolcuları oluşan bu durumdan etkilenen seyahat planları konusunda bilgilendirme ve alternatif düzenleme yapmaları konusunda uyarıyor.