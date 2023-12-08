Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 4 Aralık Pazartesi günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Beklenen olası Marmara depremi nedeniyle vatandaşlar endişe yaşarken 5.1'lik deprem de paniğin artmasına yol açtı. Yaşanan sarsıntı Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi. Deprem sonrası gözler uzmanlardan gelen açıklamalara çevrildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra yaptığı her açıklama dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'ün bu depreme ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merak edilmeye başlanmıştı. Depremden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Görür'den bir açıklama daha geldi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN BEKLENEN OLASI İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

DW Türkçe'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"AYNI FAY HATTININ KUZEY KOLUNDA"

Görür, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini dile getirip "Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor" dedi.

"İNANILMAZ BİR ORAN, NEREDEYSE YAZI TURA ATACAKSIN"

Bu depreme ilişkin öngörülerin halen geçerli olduğuna vurgu yapan Görür'e göre, İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın." ifadelerini kullandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor.

İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında. Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem olacağını dile getirdi.