Herkül böceğinin bilimsel adı Dynastes Hercules’tir. Böcek, Orta ve Güney Amerika ile Batı Hint Adaları’nda bulunur. Scarabaeidae ailesine ve Dynastinae alt ailesine aittir. Bu alt ailenin üyeleri gergedan böcekleri olarak bilinir.
Herkül Böceğinin Dış Yapısı
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1) Diğer böceklerde olduğu gibi, herkül böceğinin gövdesi üç bölüme ayrılmıştır: baş, göğüs ve karın. Ayrıca, böceğin göğsüne tutturulmuş üç çift bacağı vardır.
- 2) Herkül böceğinin iki çift kanadı vardır. Bacakları gibi kanatları da göğüs kafesine yapışıktır ama katlandıklarında karınları boyunca uzanan bir yapıya sahiptir. Ön kanatlar elytra olarak bilinir, sert yapılarıyla uçuş için kullanılan hassas arka kanatları koruma görevini üstlenirler. Herkül böceği uçuşa geçtiğinde ön kanadı elytra yoldan çekilir ve uçuşunu kolaylaştırır.
- 3) Erkek Herkül böceği bazen elytra (ön kanadı) haricinde siyah renkli olabilir. Kuru atmosferlerde, bu kanat sarı veya yeşil renge bürünür, koyu noktalar ince çizgilerle dekore edilmiş bir yapıya ulaşır. Atmosfer nemli olduğunda ise tamamen siyah olur.
- 4) Dişilerin ise renk değiştirme becerileri erkekler kadar gelişmemiştir. Erkeklerin aksine dişiler kuru bir atmosferde tamamen siyah olabilir, ancak kısmen de olsa renkli oldukları görülmüştür. Renk çeşitleri erkeklerde bulunanlarla aynıdır, erkeklerde olduğu gibi nemli ortamlarda renkleri solar.
- 5) Erkek herkül böcekleri, başının önünde “boynuz” olarak bilinen iki uzantıya sahiptir. Boynuzların uzunluğu değişir, ancak üstteki boynuz genellikle alttakinden çok daha uzundur.
- 6) Bu böceklerin bileşik gözleri ve çiğnemeye yarayan ağız bölümleri bulunur. Bir Herkül böceğinin gözleri, başın yanlarında ve alt boynuzun altında (bu göz biraz nadirdir) bulunur.
Herkül Böceğinin Boynuzlarının Yapısı Hakkında Bilgiler
- 7) Böceğin üst boynuzuna, göğüs kafesinden başladığı için göğüs boynuzu denir. Alttaki sefalik boynuz olarak bilinir çünkü baştan başlar.
- 8) Yetişkin Herkül böcekleri (boynuz hariç) 5 ila 8 santimetre uzunluğundadır. Göğüs boynuzu ölçüme dahil edilirse erkek yedi inç kadar uzun olabilir. Böcek, Guinness Rekorlar Kitabına göre toplam uzunluğuyla dünyanın en uzun böceği olarak listelenmiştir. Bununla birlikte, Güney Amerika’da yaşayan titan böceği en uzun vücut uzunluğuna sahiptir.
- 9) Herkül böceğinin boynuzlarının uzunluğu genetik, beslenme ve çevre gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Üst boynuz genellikle sefalik boynundan oldukça uzundur.
- 10) Erkekler bir dişiyle çiftleşmeden önce boynuzlarını birbirleriyle kavga etmek için kullanırlar. Kazanan çiftleşme hakkını kazanır, birçok canlıda olduğu gibi kural bu şekildedir.
- 11) Çatışmalar bazen çiftleşmeyle ilgili olmayabilir, erkek çiftleşme mevsimi boyunca bir bölgeyi korur ve burayı diğer erkeklerden korumak için savaşır.
- 12) Erkek herkül böceği, rakibini boynuzları arasında tutmaya çalışır ve böylece onu havaya kaldırabilir ardından yere atabilir. Savaş, böceklerden biri yaralanana, geri çekilinceye veya baş aşağı şekilde çaresiz kalana kadar devam eder.
Yaşam Alanları, Beslenme Alışkanlıkları ve Davranışları
- 13) Herkül böceği çeşitli ovalar ve dağ yağmur ormanlarında yaşar.
- 14) Larvalar, devrilmiş ağaçlarda yaşarlar. Çürüyen odun ve diğer çürüyen bitki malzemeleriyle beslenirler.
- 15) Yetişkin herkül böcekleri ise genellikle gece veya krepüskülerdir (alacakaranlıkta aktiftir). Uçabilirler, ancak genellikle yiyecek aradıkları bölgelerin dışına çıkmazlar.
- 16) Yetişkinler gün boyunca ağaç dallarında ve yapraklarda saklanır, geceleri ise yere düşen meyvelerle beslenirler.
- 17) Herkül böcekleri, bir erkek ve dişinin çiftleşmek için buluştuğu veya bir erkeğin diğeriyle karşılaşıp yüzleştiği (kavga gibi) durumlar dışında, yalnız hayvanlardır.
- 18) Gözlemciler herkül böceğinin, karnını hızla titreştirerek hışırtı sesi çıkardığını söylüyorlar. Bu sesin yırtıcılar için bir uyarı görevi gördüğü düşünülüyor.
Herkül Böceklerinin Yaşam Döngüsü
- 19) Herkül böcekleri pek bilinmeyen bir metamorfoz becerisine sahiptir. Gelişmekte olan böcek, her biri öncekinden farklı görünen dört aşamadan geçer. İlk aşama yumurtadır, bunu larvalar, kurtçuklar ve ardından pupa izler. Pupa, herkül böceğinin erişkinliğe ulaşmasına çok az kalmış halidir.
- 20) Herkül böceğinin üremesine ilişkin birçok ayrıntı, evcil olarak beslendiği süreçlerde gözlemlenerek keşfedilmiştir. Her yaşam aşaması için bildirilen süre önemli ölçüde değişir ve sıcaklık gibi çevresel koşullara bağlı olabilir.
- 21) Dişi, yere veya yere devrilmiş ağacın içindeki oyuğa ortalama yüz yumurta bırakır. Bıraktıktan sonra yumurtaları kendi hallerine bırakır ve koruma görevi üstlenmez.
- 22) Yumurtalar yirmi sekiz ila otuz gün içinde çatlar. Bunu üç larva aşaması veya evresi takip eder. Böcek, on iki ila on sekiz ay boyunca larva aşamasında kalır.
- 23) Larvasının sonunda pupa formuna dönüşür.
- 24) Bir ila üç ay sonra, pupa durumundan yetişkin bir böceğe dönüşür ve metamorfoz aşamalarını tamamlamış olur. Yetişkinlik evresinde ise 12 ila 36 ay arası bir süre yaşadıkları biliniyor.
Doğu Amerika Herkül Böceği
- 25) Amerika Birleşik Devletleri, tropikal türlerle akraba olan iki Herkül böceği türü içerir. Dynastes hercules ile aynı özellikleri paylaşırlar, ancak bazı durumlarda bu özellikler tropikal böceğin formlarından biraz farklı olabilir.
- 26) Doğu Herkül böceğinin bilimsel adı Dynastes tityus’dur. Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kesiminde yaşarlar, batıya olan sınırı Teksas bölgesidir.
- 27) Boynuzları dahil 5 ila 8 santimetre arası değişen bir boya sahiptir. Boynuzları Dynastes Herkül’ün boynuzlarından daha kısadır.
- 28) İki boynuzları yaklaşık olarak aynı boyuttadır. Boynuzları birleştiğinde çatallanma şeklinde bir yapı oluşturur.
- 29) Her iki boynuzunun üzerinde küçük (oldukça küçük) iki boynuz daha bulunur.
- 30) Boynuzları sarı, ten rengi, yeşil veya gridir. Kabukları ise genelde siyah beneklerle kaplıdır.
- 31) Böceğin yüzeyi yüksek nemli ortamlarda tamamen kararır.
- 32) Bu böcekler de klasik herkül böcekleri gibi düşen meyvelerle beslenir. Ayrıca dişbudak ağaçlarının özsuyuyla beslendikleri de gözlenmiştir. Bununla birlikte, insanlar için bir tehdit oluşturmazlar.
Batı Amerika Herkül Böceği
- 33) Batı Herkül böceğinin bilimsel adı Dynastes grantii’dir. Tür adı bazen kısaca granti olarak yazılır, ancak entomologlara göre bu yazım yanlıştır.
- 34) Arizona, New Mexico, Utah ve kuzey Meksika’da bulunur.
- 35) Doğudaki akrabası gibi, 5 ila 8 santimetre uzunluğundadır.
- 36) Boynuzları kuru ortamda daima gri-yeşil renktedir, nemli ortamlarda ise vücutları kararır.
- 37) Erkeğin boynuzları, doğu Herkül böceğinin boynuzlarından belirgin bir şekilde daha uzundur. Ek olarak üst boynuzları, alt boynuzlarından belirgin şekilde daha uzundur.
- 38) Doğu Herkül böceğinin aksine, çatallanma görüntüsü oluşturmazlar.
- 39) Benzer şekilde bu böcekler de dişbudak ağaçlarının özü ile beslenir.
- 40) Laboratuvar ortamında doğu ve batı Herkül böcekleri arasında melezler üretildi. Bazı araştırmacılar, hayvanların aynı türün üyeleri olarak sınıflandırılması gerektiğini ve farklılıklarının nispeten küçük coğrafi farklılıklardan kaynaklandığını düşünüyor.
Kaynak: Haber merkezi