Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu sabah saatlerinde meydana gelen bir heyelan sonrasında harekete geçti. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, Sapanca Memduhiye Mahallesi grup yolunda yaşanan heyelan sonrası çöken yola anında müdahale etti. Birçok mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu, heyelan sonrası geçici olarak trafiğe kapatıldı ve bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. 100 metre uzunluğundaki grup yolunun ilgili bölümünde çöken alan kazıldı, altına dolgu yapılmak üzere işlemlere başlandı. Yolun çöken bölümü kazı sonrasında yapılacak 1.500 metreküplük heyelan taşı dolgusu uygulamasından sonra yenilenecek. YOLBAK ekipleri 100 metrelik alanda sil baştan bir asfalt yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde aldığımız heyelan ihbarı üzerine YOLBAK ekiplerimiz bölgeye süratle ulaşarak gerekli tedbirleri almıştır. Memduhiye yolunun çöken bölümü çevrilmiş ve tahribatın onarılması için çalışmalara başlanmıştır. Geçici süreyle trafiğe kapatılan alanda çalışmalarımız hızla tamamlanacak ve grup yolumuz yenilenecektir. Yaşanan bu hadisenin cana bir zeval getirmemiş olması en büyük tesellimizdir" denildi.