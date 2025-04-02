Hakemler: Mikail Cihangir, Muhammed Yıldız, Halil Aslandağ

Kafkasspor: Emre Şeker, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz, Emre Karadağ, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Emre Kara, Yusuf Kaplan

Uşakspor: Can Türk, Doğancan Kılıç, Ercan Çifci, Arda Karaca, Ahmet Buğrahan Tuncay, Mustafa Yılmaz(Dk 46 Ayhan Taşlı) Selçuk Alibaz, Bayduhan Taşova, Erol Zöngür, Abdullah Balıkuv, Muhammed Fatih Kunat

Sarı kartlar: Yusuf Kaplan(Kafkasspor) 

Kırmızı kart:

Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor) 

Maçtan önemli dakikalar

50'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Serdar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

Muhabir: Şerife öz