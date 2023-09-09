Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısında önemli bir açıklama yaptı. Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı ve Fenerbahçe sporcusu Eda Erdem için bir heykelin dikileceğini duyurdu. Genel kurul toplantısında konuşan Ali Koç, Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısını kutlarken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Fenerbahçe'li voleybolcular Eda Erdem, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Melissa Vargas'ı özel olarak tebrik etti. Koç'un konuşmaları sırasında kongre üyeleri, bu voleybolcuları ve Filenin Sultanları'nı coşkuyla alkışladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, heykelin dikilme kararını şu sözlerle açıkladı: "Yönetim kuruluyla yaptığımız istişareler sonucunda, kulüp tarihinde önemli isimlerin heykellerinin yer aldığı anıt alanımıza, Lefter, Can Bartu ve Alex'in ardından Eda Erdem'in de heykeli dikilecek. Kendisi de şu an bu haberi burada öğreniyor. Kendisi ve takım arkadaşları Japonya'ya gidiyorlar. Bu kararla Fenerbahçe'nin sadece bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda bir spor kulübü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."