1998 yılında dönemin İnegöl Belediye Başkanı olan merhum Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Hikmet Şahin, 300 bin metrekare üzerinde temeli atılan ve kısa sürede İnegöl'ün en büyük yeşil alanı olan Kültür Park, tabelası ile gündemde.



Bu yılın Şubat ayında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları esnasında parkın girişinde yapılan değişiklikler nedeniyle Hikmet Şahin isim tabelası sökülmüştü.



Tabelanın yenileme çalışmaları sonrası yeniden asılacağı düşünülüyordu. Herkesin gözünden kaçan bu ayrıntı bir vatandaş tarafından farkedildi.



Erhan Bayraktar isimli bir vatandaş Hikmet Şahin tabelasının yeniden açılmadığını farkedince Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni Cimer'e şikayet etti. Üst üste 3 kez yapılan ziyaret sonrası Hikmet Şahin ismi yeniden İnegöl Kültürparkı'na asıldı.

Tabelanın asılması üzerine yaşadığı mutluluğu arkadaşlarıyla paylaşan Erhan Bayraktar, "Değerli Abilerim, Kardeşlerim; bizim kültür parkın girişinde Hikmet Şahin Kültür Parkı tabelası kaldırılmıştı, bu durumu CİMER'e yazmıştım, tekrar koyacağız diye bilgi verdiler, bugün de isim tabelasını tekrar asmışlar, hayırlı olsun" dedi.