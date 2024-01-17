1. Nerede?

Hint Okyanusu, Afrika ile Avustralya-Asya ve Antarktika Okyanusu arasında yer almaktadır.

Aşağıda Hint Okyanusu’nu gösteren bir dünya haritası görebilirsiniz:

Sınırdaki ülkeler hakkında daha fazlasını görmek ve aşağıdaki metinde bahsettiğimiz adalardan, şehirlerden ve limanlardan bazılarını bulmak için haritanın sağındaki + ve – işaretlerini tıklamanız ve haritayı yakınlaştırmanız yeterlidir.

Bu okyanus bir çok adaya ev sahipliği yapıyor. İşte Hint Okyanusu adaları arasında en bilinenleri:

Mauritius

Seyşeller

Reunion (Fransa)

Madagaskar

The Comores (İspanya)

Maldivler (Portekiz)

Eskiden Seylan olarak bilinen Sri Lanka

2. Neden “Hint” Okyanusu?

İsim, Hint penisulası etrafındaki yerden kaynaklanmaktadır. Hint Okyanusu aslında büyük okyanusların en küçüğüdür.

3. Ne Kadar Büyük?

Hint Okyanusu, Pasifik ve Atlantik Okyanuslarından sonra dünyanın üçüncü büyük okyanusu olup, Dünya yüzeyinin %20’sini kaplamaktadır. Hatta bu okyanus boyut olarak Türkiye’nin yaklaşık 10 katı büyüklüğündedir. Okyanusun en büyük genişliği, Batı Avustralya ile Afrika’nın doğu kıyısı arasındadır. Tam tamına 1.000 km.

En alçak noktası, yaklaşık 7,258 metre derinliğindeki Java Trench’dedir. Ortalama derinliği ise yaklaşık 3.890 metredir.

4. Hint Okyanusu’nun Suları Ne Kadar Sıcak?

Hint Okyanusu’nun sıcaklıkları, bulunduğu yere ve okyanus akıntılarına bağlıdır. Ekvator’a ne kadar yakınsa su o kadar sıcak olma eğilimindedir. Ekvatora yakın kıyı bölgelerinde ortalama olarak 28°C’dir ve gününe göre bazen daha yüksek sıcaklıklara ulaşılabilir.

Ortalama olarak Hint Okyanusu’nun minimum sıcaklığı yaklaşık 22 santigrat derece civarındadır. Bununla birlikte, güney bölgelerinde, kutup bölgelerine yakın yerlerde sıcaklıklar güneye doğru 40 derece enlemin altına büyük ölçüde düşer.

5. Önemli Su Yolları

Mısır’daki Süveyş Kanalı, Malezya ile Endonezya arasındaki Malakka Boğazı, Hint Okyanusu’ndaki en iyi bilinen iki su yoludur.

İnsan yapımı olan Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlar.

6. Önemli Limanları:

Hint Okyanusu’nun başlıca limanları arasında şu büyük limanlar yer alıyor:

Singapur, Hint Okyanusu’ndaki en yoğun konteyner limanına sahiptir.

Hindistan’daki Mumbai ve Chennai limanları

Aden (Yemen)

Jakarta (Endonezya)

Mombasa (Kenya)

Durban (Güney Afrika), Afrika’nın en büyük ve en yoğun limanı

Biliyor musun? Kuzey tarafı aynı zamanda Orta Doğu’nun petrol zengini ülkelerini Asya’ya bağladığı için en önemli petrol taşıma yoludur. Tankerler, Basra Körfezi’nden her gün sularında 17 milyon varil ham petrol kargosu taşıyor. Dünyanın açık deniz petrol üretiminin %40’ı Hint Okyanusu’ndan, çoğunlukla Endonezya ve Basra Körfezi’ndeki petrol sahalarından geliyor.

7. Hint OkyanusunaKıyısı Olan Ülkeler:

Hint Okyanusu boyunca yer alan bazı büyük kıyı şehirleri ve ülkeleri şunlardır:

Mumbai, (Hindistan)

Kolombo, (Sri Lanka)

Singapur, (Singapur)

Perth (Avustralya)

Dar-es-Salaam (Tanzanya)

Durban (Güney Afrika)

8. Deniz Yaşamı:

Hint Okyanusu, kaplumbağalar, foklar ve dugonglar (deniz inekleri de denir) gibi nesli tükenmekte olan birçok deniz türüne ev sahipliği yapmaktadır.