Kuaför salonunda, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Olay, öğleden sonra saat 15.00 civarında gerçekleşti. Kuaför çevresinde dolaşan M.Ö., etrafa kolaçan attıktan sonra gözüne boş görünen bir iş yeri ilişti. M.Ö., etraftan emin olduktan sonra sadece 15 saniye içinde masanın üstündeki telefonu alarak kaçtı. Kuaför salonunun sahibi B.Y., iş hattı olarak kullandığı telefonun kaybolduğunu fark edince durumu anlamak için güvenlik kameralarını inceledi. Ancak kamera görüntülerini izlediğinde yaşadığı şokla adeta donakaldı. Bunun üzerine B.Y., derhal Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirdi.

Polise detaylı bir ifade veren B.Y., çalınan telefonun sahibi olarak hırsızdan şikayetçi oldu. Ardından, çevresine haber vererek hırsızın izini sürmeye karar verdi.

B.Y. ve çevresinin yoğun çabaları sonucunda, hırsızın kimliği tespit edildi. Kuaför salonu sahibi B.Y., yaşadığı hırsızlık olayının şokunu atlatmasının ardından derhal harekete geçti ve hırsızın peşine düştü.

Yapılan araştırmalar sırasında, Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kuaför salonu sahibi B.Y., ilk olarak hırsızın 18 yaşından küçük bir genç olan M.Ö. olduğunu öğrendi. Ancak bu sadece başlangıçtı; çünkü daha sonra M.Ö.'nün geçmişte birçok suç olayıyla ilişkilendirildiği gerçeğine ulaşıldı.

B.Y., soruşturmasını genişleterek çevredeki kaynaklardan bilgi edindi. Bu sırada, hırsızlık suçlarıyla tanınan bir genç olduğunu öğrendi. Hırsızın kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla, B.Y. hırsızı tanıyan kişilerle görüşmeye başladı. Bu kişiler sayesinde, daha önce M.Ö. ile ilgili yaşanan olaylardan bazılarını öğrenme fırsatı buldu.

HIRSIZIN İZİNİ SÜRDÜ

Kuaför salonu sahibi B.Y., hırsızın yüzünü de görmek istedi. Bu amaçla, M.Ö.'nün fotoğrafına ulaşmaya çalıştı. Soruşturmasını titizlikle yürüten B.Y., hırsızın tanıdıkları aracılığıyla M.Ö.'nün fotoğrafına erişmeyi başardı. Bu adım, M.Ö.'nün teşhis edilmesine yönelik önemli bir ilerleme olarak kaydedildi. B.Y., hırsızın yüzünü Sosyal Medya hesabında paylaşarak "Bu hırsızı gören, duyan bana yazsın" çağrısında bulundu.

CEP TELEFONUNU GERİ ALDI

Yaptığı araştırmalar sonucunda, hırsızlık şüphelisi olarak belirlenen M.Ö.'nün yaşamış olduğu ev adresi B.Y.'nin çevresi tarafından tespit edildi. B.Y.'nin yakınları, hırsızlık zanlısının evine giderek çalınan cep telefonunu geri aldı. Çalınan telefonun geri alınmasının ardından yapılan incelemede, cihazın sıfırlandığı ve müşteri numaralarının silindiği belirlendi. B.Y., telefonunun geri gelmesiyle birlikte "Bu çocuk her gün hırsızlık yapıyor, çok araştırdım ben" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Öte yandan, M.Ö. isimli şüphelinin son 15 gün içerisinde çeşitli suç dosyalarıyla adli makamlara sevk edildiği, ancak daha sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.