Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yükselmeye tabi hakimler ve savcıların isim listesini görev yerleriyle birlikte bugünkü Resmi Gazete aracılığıyla ilan etti.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, yükselmeye tabi adli ve idari yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte yer aldı.

Kararda 30 Nisan itibarıyla 1. Dereceye yükselip ilk defa 1. sınıfa ayrılma incelemesine tabi adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yer aldı.

Söz konusu kararda, sürelerini bitirdikleri halde listede adlarını göremeyenlerin yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.