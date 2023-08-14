Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ilk zam teklifini açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 zam önerdi.ANKARA (İGFA)- Genel Toplu Sözleşmeye ilişkin müzakere bugün saat 10.00’da başlamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devam eden görüşmelerde sosyal taraflar bir araya geldi.

Hükümt kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini sözleşme masasına sundu.

İlk teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceklerini öngören Bakan Işıkhan, 2024 ocak ayında enflasyon tahminleri de dikkate alındığında kamu personeline yüzde 42'yi bulan bir artış öngörüleceğini söyledi.

967 madde üzerinde görüşmeleri sürdüreceklerini belirten Bakan Işıkhan, hükümetin memur ve memur emeklilerine 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 olarak önerdiğini belirtti. Bakan Işıkhan, 2025 yılı için de teklifleri yüzde 6 ve yüzde 5 olarak açıkladı.