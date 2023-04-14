“Sanat Özgürleştirir” temalı sergi Dünya Sanat Günü nedeniyle açıldıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki hükümlü ve tutukluların sanat eserleri, “Sanat Özgürleştirir” temasıyla Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) açılan sergide beğeniye sunuldu.

Sergi, AGÜ ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, UNESCO tarafından ilan edilen uluslararası günler içinde yer alan Dünya Sanat Günü nedeniyle Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz sergideki eserlerin hepsinin el emeği, göz nuru olduğunu ifade ederek emeği geçen hükümlü ve tutukluları tebrik etti. Korkmaz, sergideki sanat eserlerinin hepsinin satılmasını temenni etti.

Ortak düzenlenen serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da açılışta yapmış olduğu konuşmasında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışını Başsavcı Korkmaz, Rektör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç ve davetliler birlikte yaparak sergiyi gezdi.

Elde edilecek gelirin hükümlülere aktarılacağı sergi 30 Nisan’a kadar gezilebilecek.