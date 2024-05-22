Gebze’de düzenlenen Spor ve Eğlence Festivali, tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. Özel çocuklar için düzenlenen festivalde eğlenceli anlar yaşandı.

Gebze Belediyesi öncülüğünde İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen festivale katılan özel çocuklar, kendileri için düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerde günü dolu dolu yaşadı.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Arkadaşlarımız, geçen senenin tecrübesine dayanarak bu sene daha da güzel bir organizasyon düzenledi. İnşallah bugün burada onların gönlüne sevgi, saygı, mutluluk damlasını düşürebilirsek artık bizden daha kârlısı yok diye sayıyoruz. İnşallah seneye 3’üncüsü yapılacak. Bu evlatlarımızın bugün burada mutlu olacaklarını görmek, onlara mutlu olarak şahit olmak gerçekten bizi son derece memnun ediyor" dedi.

"En güzelini yapmak gayreti içerisindeyiz"

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ise "Sizler için durmadan, yorulmadan gece gündüz çalışıyoruz. Hem Gebze Belediyesi olarak hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizler için en güzelini yapmak gayreti içerisindeyiz. Rumeli Üniversitesi’ne de destek ve katkılarından dolayı, hem de Gebze Belediyemize her hafta böyle birbirinden kıymetli bir organizasyonlar düzenlediği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Festivalde binicilik, paravolley, goalbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, ayak bilardosu, bilimsel testler, mücadele sporları, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe katılan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi.