BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin de hazır bulunduğu ziyarete Nüfus Müdürü Şükrü İsmail Yılmaz da eşlik etti. Kimlikleri değişecek olan yaşlı bireylerin fotoğraf ve parmak izlerini alarak sisteme girişleri yapıldı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, lobide dinlenmekte olan sakinlerle sohbet ederken, Huzurevi Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Keskin'le de bilgi alışverişinde bulundu. Kaymakam Terzi, Nüfus Müdürlüğü'nün gezici ekibiyle verdiği hizmetin önemine dikkati çekerek, yerinde hizmetten ötürü memurları tebrik etti.

Gezici Kayıt Terminali'nin kimlik yenileme çalışmaları gün boyu sürdü.