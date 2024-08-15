Hangi Ülkenin: Güney Kore

Kurucusu: Chung Ju Yung

Kuruluş Yılı: 1967

Merkezi: Seul , Güney Kore

Önemli Kişiler: Chung Mong-koo , Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Ürün: Otomobil , Kamyon, Kamyonet, Otobüs

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Adının Kaynağı: Kore dilinde Hyundai çağdaş; modern anlamındadır

Bağlılığı: Hyundai Kia Otomotiv Grubu

Resmi Sitesi: www.hyundai.com

Hyundai Hakkında Bilgi

Hyundai 1967 yılında Güney Kore’de Kurulmuştur. Kurucusu Chung Ju Yung’dur. Hyundai, inşaat müteahhitliği, otomobil, gemi yapımı, sigortacılık, elektronik, lojistik gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Hyundai Hangi Ülkenin

Cevap: Güney Kore

Hyundai Güney Kore

1967: Hyundai Motor Company kuruldu.

1968: Ford ile lisans anlaşması yapıldı.

1974: Üretilen ilk model Pony piyasaya verildi.

1976: Pony, Ekvador’a ihraç edilmeye başlandı.

1981: Kamyon ve kamyonet üretimine başlandı.

1983: Kanada’ya ihracat başladı.

1985: Yıllık 900.000 kapasiteli Excel fabrikası açıldı.

1986: İlk Excel ihraç edildi.

1988: Sonata basına tanıtıldı.

1990: Elantra ve Scoupe basına tanıtıldı.

1991: Alfa motor üretildi.

1993: Elantra Avustralya’da yılın otomobili seçildi.

1994: Beta motor üretildi.

1995: Ağır ticari araç üretimi için Chonju fabrikası açıldı.

1996: Binek araç fabrikası Asan üretime geçti. Yeni Elantra tanıtıldı.

1998: Hyundai Daimler-Chrysler ortaklığıyla Kia’yı satın aldı.

2000: Yeni Elantra, Trajet, Santa Fe tanıtıldı.

2001: Kaliforniya dizayn merkezi açıldı.

2001: Amerikan pazarına ağır vasıtalarla girdi.

2001: Yeni Coupe ve Sonata tanıtıldı.

2001: Hidrojen yakıtlı Santa Fe tanıtıldı.

2002: Amerika Alabama’da fabrika kurma kararına varıldı.

2002: United Technologies Corporation’la hidrojenli araç yapmak için anlaşma yapıldı.

2003: Frankfurt dizayn merkezi açıldı.

2005: ABD Alabama fabrikası açıldı.

2012: İX35 Fuel Cell satışa sunuldu.

Hyundai Türkiye

1990: Assan Hyundai M.A.S. A.Ş. HMC’nin Türkiye distribütörlüğünü aldı. Excel, Scoupe ve Sonata satışa sunuldu.

1991: Elantra satışa sunuldu.

1993: Ticari araçlar satışa sunuldu.

1994: HAOS %50-%50 eşit hisseyle Kibar Holding ve HMC ortaklığıyla kuruldu. Accent satışa sunuldu.

1995: 25 Eylül’de İzmit Ali Kahya Fabrikası’nın temeli atıldı.

1996: Fx Coupe satışa sunuldu.

1997: 20 Eylül’de 125.000 kapasiteli Ali Kahya fabrikası açıldı.

1998: Starex, Atos ve Galloper satışa sunuldu.

1999: Ağır ticari araçlar satışa sunuldu.

2002: HAOS Motor üretimine başladı.

2002: HAOS ilk ihracatı Accent modeli ile Suudi Arabistan’a gerçekleşti.

2003: Hyundai Accent Admire üretimine başlandı.

2004: HAOS Starex Modeli ile yaygın olarak ihracat başladı.

2006: Hyundai Accent Era üretimine başlandı.

2008: Hyundai i20 Troy üretimine başlandı.

2009: HAOS 500.000nci araç üretimi gerçekleşti.

2013: Hyundai i10 üretimine başlandı.