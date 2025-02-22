STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi, 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak ve öğrencileri gerçek dünya problemlerine çözüm üretebilen bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir önem taşıyor.

2015’ten bu yana 600 öğretmene sertifikalı eğitim

STEM eğitiminin yaygınlaşması ve etkili bir şekilde uygulanması için öğretmenlerin bu alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasının çok önemli olduğunu belirten İAÜ STEM Merkezi Direktörü Prof. Dr. Devrim Akgündüz, İAÜ STEM Merkezi olarak bu ihtiyacı karşılamaya yönelik fark oluşturan projelere imza attıklarını ifade etti. 2015 yılından bu yana STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında STEM Öğretmeni Sertifika Programı düzenlediklerini belirten Akgündüz, bugüne kadar 600 öğretmen ve akademisyene uygulamalı STEM eğitimi verdiklerini dile getirdi.

İAÜ STEM Merkezi’nde toplamda 27 kez düzenlenen bu programlarda, öğretmenlerin STEM eğitimi konusundaki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik özel içerikler sunuldu. Prof. Dr. Akgündüz, eğitimlerin öğretmenlerin disiplinler arası entegrasyon yeteneklerini artırdığına dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz, STEM Laboratuvarlarımızda gerçek dünya problemlerine dayalı mühendislik tasarım projeleri geliştirerek, mühendislik tasarım süreçlerini öğreniyor ve disiplinler arası içerik entegrasyonu konusunda deneyim kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen eğitimlerin bir diğer önemli kazanımının STEM kariyer farkındalığını artırmak olduğuna işaret eden Prof. Dr. Akgündüz, öğretmenlerin STEM alanındaki kariyer fırsatları konusunda bilinçlendirilmesinin, öğrencilerinin geleceğine büyük katkı sağladığını dile getirdi. İAÜ STEM Merkezi’nin yürüttüğü projelerle öğretmenlerin sadece STEM eğitimi uygulamalarını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerine STEM kariyerleriyle doğrudan bağlantılı projeler geliştirmeleri için ilham verdiğini belirtti.

STEM eğitiminde akademik yayınlarla ileri düzey katkı

STEM eğitimi konusunda akademik araştırmaların da son derece önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akgündüz, Hollanda Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Canan Mesutoğlu ile birlikte gerçekleştirilen STEM algı araştırmasının uluslararası akademik çevreye sunulduğunu ifade etti. İAÜ STEM Merkezi’nde verilen STEM eğitimlerinin etkisini ortaya koyan bu çalışmanın, Wiley School Science and Mathematics dergisinde yayımlandığını belirten Akgündüz, "Bu araştırma, STEM eğitimi programlarının öğretmenlerin bakış açısını dönüştürmede ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Türkiye’de STEM eğitimi yayılıyor

İAÜ STEM Merkezi’nin yenilikçi STEM Öğretmeni yetiştirme yaklaşımı, STEM eğitiminin Türkiye genelinde yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Prof. Dr. Akgündüz, STEM eğitiminin gelecek hedefleri arasında daha iyi entegrasyonlara ve disiplinler arası bağlantılara sahip STEM çalışmaları geliştirmenin ve mühendislik tasarımının iyileştirme süreçlerine daha fazla vurgu yapmanın bulunduğuna dikkat çekti. STEM eğitiminin sınıf içi uygulamalara daha etkili bir şekilde taşınması için bu tür profesyonel gelişim programlarının kritik bir rol oynadığını belirtti.