Dünyanın birçok yerinde kullanılmakta olan ID numarası ülkemizde IBAN diye geçmektedir ki ibandan banka sorgulama işlemi de yapılabilmektedir. İban zaten İçinde çeşitli kodları rakamlara dönüştüğü bir rakamlar kombinasyonu veya dizisidir. Dünyanın farklı yerlerinde farklı rakam sayılarından oluşan IBAN ülkemizde 26 hanedir. 26 hane içerisinde ilk iki sıradaki harfler ülke kodudur ki bizim ülkemizde TR yer almaktadır. Daha sonraki iki hane kontrol basamakları olarak adlandırılmaktadır. Ondan sonra gelecek olan 5 haneli rakam kısmı banka kodunu vermektedir. Bu 5 haneli rakam kodu bilindiğinde ibanın hangi bankaya ait olduğu da ortaya çıkmaktadır.

İbandan Banka Sorgulama Nasıl Yapılmaktadır?

Size EFT veya havale işlemlerinde banka ismi lazımsa ibandan banka sorgulama işlemi yaparak elinizde bulunan ibanın hangi bankaya ait olduğunu birkaç saniye içerisinde öğrenebilirsiniz. Bunun farklı yöntemleri olmakla birlikte en pratik olan yöntem internet üstündeki bazı sitelerde yer alan IBAN sorgulama butonları olmaktadır. Bu butonlara elinizde bulunan IBAN kopyala yapıştır yöntemiyle yerleştirilip sorgula butonuna basıldığında birkaç saniye içerisinde ibanın hangi bankaya ait olduğu ortaya çıkacaktır. Zaten IBAN numaralarının 3. Bloğunda yer alan 5 hane banka kodudur. Elinizde bulunan ibanın bu kısmındaki numaralar EFT veya havale işlemi sırasında gereken sekmeye girildiğinde de ibanın ait olduğu bankaya erişmiş olursunuz. Bu sorgulama özellikle ticari platformlarda işlem yapma sırasında bazen gerekli olmaktadır. Bazı e ticaret siteleri alışveriş yapılabilmesi veya çeşitli ödemelerin gerçekleşmesi için mutlaka banka ismini de talep etmektedir.

En Hızlı EFT İşlemleri IBAN İle Yapılır

E banka işlemlerini kullanıyorsanız ibandan banka sorgulama yaparak elde ettiğiniz banka ismi ile istediğiniz EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.