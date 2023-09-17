İhtiyaç Kredisi Çeşitleri İhtiyaç kredisi, kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçları karşılamak için gerçek kişilerin kullandıkları bir kredi türüdür. İhtiyaçlar ve talepler çeşitli olduğu için bankalarda ihtiyaç kredisinin birçok çeşidi mevcut. İhtiyaç kredilerinin daha kolay anlaşılması için temel olarak ipoteksiz ihtiyaç kredisi, ipotekli ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi olarak ana 3 guruba ayırmamız mümkün. Bu ayrımı yapmamızın nedeni kredilerin vadesinde ve alınan vergilerinde farklılıkların olmasıdır.

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İpoteksiz İhtiyaç Kredisi Türleri

İpoteksiz ihtiyaç kredisi tamamen talebe göre şekillenen ipotek verilmeden kullanılan kredilerdir. En fazla 36 vade ile kullanılabilir, kredi üst limiti ise kampanyasına ve kişinin gelir durumunda göre değişmektedir. Belirli dönmelerde geçerli olan çeşitleri (tatil kredisi, bedelli askerlik vb.) olabildiği gibi sürekli bankalarda mevcut olan (evlilik kredisi, borç birleştirme vb.) çeşitleri de vardır.Taleplerin çeşitli olmasında dolayı ipoteksiz ihtiyaç kredisinin birçok türü mevcut olmak ile birlikte, bankalarda en fazla kullanılan türlerini açıklayacağız. Öte yandan kredi çeşitlerini çıkartmak tamamen bankaların karar verme yetisinde olduğu için bahsedeceğimiz kredi türleri bazı bankalarda mevcut olmayabilir.

Borç birleştirme kredisi: Kredi ve kredi kartı borçlarının tek bir kredide toplandığı kredi türüdür. Son zamanlarda bankalara olan borçların artması ile birlikte en fazla talep gören ihtiyaç kredisi türlerinden birisi oldu. Öte yandan borç birleştirme kredisinde ancak aynı tür krediler birbirleri ile birleştirilebiliyor. Örneğin, çok fazla talep olmakla birlikte konut kredisi ile ihtiyaç kredisi tek bir kredide birleştirilemiyor. Bunun nedeni konut kredisinin vergiden muaf olması, vadesinin 36 aydan fazla olmasıdır.

Eşya Kredisi: Eşya alımdan nakit ihtiyacı karşılamak için verilen kredi türüdür. Sadece bankaların şubeleri değil anlaşmalı oldukları beyaz eşya bayileri ve teknoloji mağazaları da alınan ürüne göre kredi kullanımına aracılık yapmaktadır. Genellikle düşük tutarlı ve kısa vadeli olarak kullanıldığı için çoğunlukla sigorta kesilmiyor, dosya masrafı da alınmıyor.

Eğitim Kredisi: Eğitim kredisi çoğunlukla ücretli eğitim veren kurum için kullanılan bir kredi türüdür. Banka şubeleri kadar eğitim kurumları aracılığıyla da verilmektedir. Genellikle uzun vadeli ve aylık düşük tutarlı olarak kullanılmaktadır.

Evlilik Kredisi: Evlilik dönemlerinde artan talepleri karşılamak için verilen bir kredi türüdür. Evliliğin ilk aylarından artan maliyetlerden dolayı taksit erteleme (3 ay ertelemeli gibi) imkânıyla da sunulmaktadır. Aynı zamanda bu kredi türünü kolaylaştırmak için yasal düzenlemelerin yapılarak çeşitli desteklerin verilmesi de yakın zamanda bekleniyor.

Tatil Kredisi: Bankaların yaz aylarında veya uzun tatil dönemlerinde yaptığı bir kampanya kredisidir. Kısa vadelerde cazip olmakla birlikte taksit erteleme imkânı da mevcuttur.

Bayram Kredisi: Bayramlarda verilen uzun tatiller ve ziyaretlerde nakit ihtiyacın artmasına bağlı olarak bayram aylarına özel çıkartılan kredi türüdür.

İpotekli İhtiyaç Kredisi İpotekli İhtiyaç kredisi, konut teminatı karşılığında verilen ve gerçek kişilerin kullandığı, ödenen aylık faiz tutarının %5’ine denk gelen bankacılık sigorta ve muamele vergisi (BSMV)’den muaf bir kredi türüdür. Bankalar yasal olarak 36 ay vade ve konutun değerinin %50’sine kadar kredi verebilmektedir. Finansman kuruluşlarında ise 10 yıl vade seçenekleri mevcuttur. Ancak ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilmeniz için ipotek verilecek yerin “mesken” tapulu yani konut olması ve krediyi kullanacak kişinin adına olması gereklidir. Tapuda niteliği “dükkan” olarak geçen yapılar ticari kredinin kapsamına girdiğinden teminat olarak kabul edilmemektedir.

Taşıt kredisi, aracın ipotek edilmesi karşılığında verilen, bankaların en fazla kullandırdıkları kredi türlerinden biridir. Bankalar yasal olarak en fazla 48 ay vade ile kullandırabiliyor ve kredi tutarı kişinin gelirine ve aracın değerine göre değişiklik gösteriyor. Yasal olarak değeri 50.000 TL’ye kadar olan araçların %70’ine, 50.000 TL üzeri olan araçların 50.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70’ine, 50.000 TL’yi aşan kısmı için ise %50’sine kadar kredi verilebiliyor. Örnek hesaplama yaparsak 100.000 TL değeri olan bir taşıta 60.000 TL (taşıt değerinin %60’ına denk geliyor) taşıt kredisi verilmekte. Araçların değerinin belirlenme yöntemi ise sıfır araçlarda satış bedeli, ikinci el araçlarda kasko bedelidir. Öte yandan taşıt kredisi kullanmanız durumunda aracınıza kasko yaptırmanız bankalar tarafında zorunlu tutulmaktadır.

Taşıt kredisi, banka şubeleri ve bankaya acentelik yapan otomotiv bayileri tarafında verilebildiği gibi çeşitli otomotiv firmaları, finansman kuruluşları ile anlaşarak şartlarını kendileri belirledikleri (şartlar yasalara aykırı olmaz) taşıt kredisi de vermekteler.