İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çalışması başlattı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “İlçemizin merkezi için yeniden bir planlama yapıyoruz. Kentsel dönüşüm bilimsel bir çalışma gerektirmektedir. Yalnız binaların yıkılıp yapılması kentsel dönüşüm değildir. Birlikte yaşayacağımız bir ilçeyi birlikte inşa edebiliriz. Toplumcu yerel yönetim modelini tarif ederken yaşadığımız yere karşı olan sorumluluklarımızı da paylaşmalı ve öyle adım atmalıyız” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin “Kent hakkı, Maltepe halkı için” sloganı ile başlattığı mahalle buluşmaları, 10’uncu gününde Altayçeşme Mahallesi ile devam etti. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Esin Köymen’in başkanlık ettiği toplantıda kentsel dönüşüm masaya yatırıldı. Altayçeşme Mahallesi Muhtarı Arzu Toker’in Esin Köymen’i aynı mahallede oturdukları için "Evinize hoş geldiniz” diyerek karşıladığı toplantıda, İBB’nin ilçenin merkezini oluşturan Altayçeşme, Bağlarbaşı ve Feyzullah mahalleleri için çalışma başlattığı açıklandı.

Belediye Başkanı Köymen, “Bu toplantıların asıl amacı sorunları birlikte tespit edip, çözüm önerilerini de birlikte üretmektir. Mahalleniz mahallem de olduğu için sorunlara son derece hâkimim. Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte yürüyoruz. İlçemizin merkezi için yeniden bir planlama yapıyoruz" dedi.

“Sadece binaların yıkılıp yapılması kentsel dönüşüm değildir”

Kentsel dönüşüm ve tramvay projesiyle ilgili de bilgi veren Köymen, şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşüm bilimsel bir çalışma. Sadece binaların yıkılıp yapılması kentsel dönüşüm değildir. Kentsel dönüşümü bu açıdan tartışmamız lazım. Çözüm lazım ama bunun iki kat verilerek yapılması yanlıştır. Mesele şudur; birincisi kentsel dönüşümün sadece yerel yönetimlerle çözülmesi mümkün değil. Konutu mülkiyet sorunu olmaktan çıkarıp güvenli binalarda, sağlıklı çevrede yaşam hakkı olarak ele alabilirsek sorunları çözeceğiz. Bununla birlikte 2 kattan öte plan notlarında iyileştirici pek çok yön var. Örneğin parseller bir araya gelerek alan artışı olabiliyor. Otoparksız alanlara ruhsat verilmiyor. Emsal artışı yapacaksanız öncelikle donatı alanlarını sağlamanız gerekiyor. Konuyu artı 2 kat olarak tartışmaktan vazgeçmeliyiz. İmar planlarında nüfus projeksiyonu bulunmaktadır. Bütün çalışmalar buna göre yapılmaktadır.”

Toplantıda kentsel dönüşüm, ulaşım, temizlik, park ve yeşil alan, otopark, pazar yeri, sokak hayvanları gibi konu başlıklarında sorular yöneltildi. Toplantıya katılan İBB Şehir Planlama Müdürlüğü Şehir Plancısı ve Şefi Pelin Süygen, Altayçeşme, Bağlarbaşı ve Feyzullah mahallelerini içeren ilçenin merkezini ve çehresini değiştirecek planla ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

Toplantıya Altayçeşme Mahallesi Muhtarı Arzu Toker’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.