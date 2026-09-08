Derebahçe tesislerinde düzenlenen kahvaltı organizasyonuna Bursa Beşiktaş Derneği Başkanı Serhan Şalk’ın yanı sıra, Beşiktaş JK Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Arseven ve Ali Berke Tükenmez ile Bursa Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kongre üyeleri de katılım sağladı.

Hafta sonunda deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Beşiktaş’ın büyük zaferi düzenlenen kahvaltıya da pozitif katkı sağladı.

Beşiktaş marşlarının çalınıp söylendiği organizasyona ilişkin Bursa Beşiktaş Derneği Başkanı Serhan Şalk’tan açıklamalarda bulundu.

Başkan Şalk, “Kulübümüzün yeni sezon vizyonu ve şubemiz üzerine gerçekleştirdiği kıymetli paylaşımlar ile derneğimize gösterdiği ilgiden oldukça memnun kaldık. Yeni sezonda tüm kulvarlarda çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Gerek futbol, gerek basketbol gerekse de diğer branşlarda şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyoruz. Beşiktaş sevdalısı milyonlarca taraftarımız, armamızın en büyük destekçisi olmaya devam edecek. Hem ülkemizde hem de Avrupa’da büyük zaferler yaşayacağız. Beşiktaşlı olmanın onurunu ve mutluluğunu doyasıya yaşayacağız bir sezon geçirmeyi umuyoruz” diye konuştu.

Geleneksel olarak düzenlenen “Sezona Merhaba” kahvaltısına katılım sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Şalk, kulübün başarısı için herkesin taşın altına elini koymasını da istedi.

Beşiktaş’ın resmi forma ve bayraklarıyla donatılan kahvaltı, toplu çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.