Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi mevkiinde İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Yasin D.(45) yönetimindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan bisikletle yola çıkan genç kıza çarptı.

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Ağır yaralanan genç kız haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ