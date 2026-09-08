Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi mevkiinde İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Yasin D.(45) yönetimindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan bisikletle yola çıkan genç kıza çarptı.
Ağır yaralanan genç kız haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ