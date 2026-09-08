Ulusal ve Uluslararası arenada dünyanın en büyük yardım kuruluşları arasında yer alan İHH, İnegöl’de çocukların yüzünü güldüren önemli bir projeye imza attı.

İlçede yetim kalan çocuklar ile ağır hasta veya cezaevinde olduğu için evini geçindiremeyen anne ve babaların yardımına İHH yetişti.



Dünya genelinde 5 bin öğrenciye kırtasiye yardım projesi hayata geçiren İHH, Türkiye’de ise Bursa ve İnegöl ilçesini pilot bölge ilan etti. Bursa genelinde 750, İnegöl ilçesinde ise 250 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına kırtasiye masrafı ödemeden başladı.

Öğrenciler, velileriyle geldiği İnegöl İHH merkezinde, beğendikleri çanta ve kırtasiye malzemelerini alarak okullarının yolunu tuttu.

İHH İnegöl Şube Başkanı Sedat Kaya, Bursa İHH Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Armağan ve İHH Yöneticilerinin de hazır bulunduğu kırtasiye teslim programında duygu dolu anlar yaşadı.

Yetim ve maddi durumu olmadığı için kara kara düşünen aileler, İHH’nın verdiği anlamlı destekle mutlu oldular.

Zaman zaman gözlerin yaşardığı teslim törenin de öğrencilerin çantalarını seçme konusunda yaşadıkları heyecan ve şaşkınlık dikkat çekti.

İHH İnegöl Şube Başkanı Sedat Kaya, İHH’nın sadece Türkiye dışında değil, yurt içinde hatta İnegöl’de önemli projelere imza attığını söyledi.

İnegöl’de düzenli olarak destek verdikleri yüzlerle aile ve yetim olduğunu ifade eden Başkan Kaya, "Bu projelerimizden biri de kırtasiye desteğine ilişkin oldu. İHH Genel Merkezimiz ve Bursa Şubemizle istişare halinde yüzlerce çocuğumuza destek olmaya çalıştık. Özellikle sponsor ve bağışçılarımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yaşadığı sevince şahit olmak bizleri gururlandırdı.” şeklinde konuştu.