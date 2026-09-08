Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi mevkiinde İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Yasin D.(45) yönetimindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan bisikletle yola çıkan Ayşe G.'ye (13) çarptı.

59Df02F1 F1F2 460E 95E6 A266C0F1Ab9DAğır yaralanan genç kız haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2-520Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız yarım saat sonra yaşam savaşını kaybetti.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ