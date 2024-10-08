Açıklamada, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların, çocukların güvenliğini tehdit eden unsurlar içermesi nedeniyle harekete geçildiği vurgulandı. Soruşturmanın, ilgili paylaşımlar ve kullanıcılar üzerinde detaylı bir inceleme başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, devletin çocukların güvenliği konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın, sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının güvenli bir şekilde kullanılması için çeşitli önlemler almaya devam edeceğini ve bu tür durumlarla karşılaşan ailelerin destekleneceğini aktardı. Yerlikaya, toplumun her kesimini bu konuda dikkatli olmaya ve şüpheli içeriklerle ilgili yetkililere bildirimde bulunmaya davet etti.