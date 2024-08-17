İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bölücü Terör Örgütü’ne (BTÖ) yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlar hakkında bilgi verdi. "GÜRZ-8" adı verilen operasyonlar, 36 ilde gerçekleştirildi ve terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova’da gerçekleştirildi.

Şüpheliler hakkında yapılan incelemelerde;

- Silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün kırsal kadrolarına katılacaklarına dair bilgiler bulunduğu,

- Bölücü terör örgütü içerisinde geçmişte faaliyet gösterdikleri,

- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

- Terörizme finansman sağladıkları,

- Terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları,

- Bölücü terör örgütünün (BTÖ) Avrupa yapılanması içinde yer aldıkları,

- Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," dedi.