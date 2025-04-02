Bakan Yerlikaya, özellikle muhalefet kanadından gelen bu çağrıların, Türkiye’nin milli ekonomisine zarar vermeyi amaçladığını ifade etti. “Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? Unutulmasın ki, bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. " diyen Yerlikaya, boykot girişimlerinin binlerce insanın ekmeğiyle oynamak anlamına geldiğini vurguladı.

Türkiye’nin güçlü ve bağımsız bir ülke olarak dünya siyasetinde dik durmaya devam edeceğini belirten Yerlikaya, halkı ekonomik zarar verecek manipülasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı. “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez. ” ifadelerini kullandı.

Son olarak, üretimin ve emeğin önemine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücü; gençlerimizin enerjisiyle, 7’den 77’ye, alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz." dedi.