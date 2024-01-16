Kayserispor, FIFA tarafından uygulanan transfer yasağından sonra mali sıkıntılarla boğuşurken, icralık duruma düştü. şimdi Kayseri Genel İcra Dairesi'nin girişimiyle kulüp, acil bir çözüm bulabilmek adına açık artırmaya çıkarılacak.

27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan açık artırmada, "Kayserispor Futbol Anonim Şirketi" ismi için belirlenen muhammen bedel 35 milyon TL olarak belirlendi. İlan.gov.tr üzerinden online olarak yapılacak icra satışı, 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41’de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41’de sona erecek.

Ancak, bu tarihler arasında satış gerçekleşmezse durumu aşmak adına ikinci bir satış ihalesi düzenlenecek. İkinci satış ihalesi 14 Mart'ta başlayacak ve tekliflere açık olacak süre 21 Mart tarihine kadar devam edecek.