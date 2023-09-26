Ligin ilk 3 maçında etkisiz ve kötü oyunlarla kötü başlayan temsilcimiz İnegölspor Cumartesi günü evinde 2.ligin yenisi ve grubumuzda zirve yarışı için takım kuran Iğdırspor’a karşı ligin başından bu yana sürdürdüğü etkisiz ve kötü oyununu tekrar edince kalesinde gördüğü 2 golün yanında rakibin kaçırdığı sayısız net gol pozisyonları ile tarihi bir hezimetle sahayı terk edebilirdi. Ancak rakip Iğdır öncelikle 1 puanı hedeflediği maçta İnegöl sporun aynı nakarat oyununu görünce taktiğini değiştirerek ofansif oyuna dönünce ilk yarım saatte Bursa patentli Bursa sporun eski müdafaa oyuncusu ve kaptanı Adnan Örnek’in oğlu Mert Örnekle müdafaamızın inanılmaz hatalarından bulduğu 2.golden sonra oyuna daha rahat devam etme imkanını buldu. Nitekim maçın 2.yarısında sol stoper Mete’nin sakatlanarak oyundan çıktıktan sonra Rakibini adeta bunaltarak kaçırdığı birçok gol pozisyonu ile İnegöl’den tarihi bir farkla ayrılabilirdi. Teknik heyetimizin sahaya sürdüğü saçma 11 ve ardından yaptığı saçma sapan oyuncu değişiklikleriyle Tribünleri dolduran taraftarlarımızı çileden çıkardı. Bu aynı nakarat oyun nedeniyle taraftarlarımız hep bir ağızdan Murat hoca istifa sesleriyle maç boyunca tribünleri inletti. Aslında Geçtiğimiz hafta Kastamonu yenilgisi sonunda Murat Yoldaş ile yollarını ayırmayı değerlendiren yönetim Murat Yoldaş’a son bir şans verdi. Ancak Iğdır maçı sonrası bir hafta önce yapılması gerekeni yaptı. Temsilcimiz ilk dört maçta aldığı 1 puanla fikstürün son sırasına oturdu. Bundan sonra yapılacak şey Transferin bitmesi nedeniyle futbolcuları göndermek yerine en kolayı olan teknik direktörü göndermektir. Bizim yönetimimiz de onu yaptı ve Murat Yoldaş ve ekibiyle yollarını ayırarak yeni teknik heyet arayışı için kolları sıvadı. İzlemeye devam edeceğiz. Umarım bu sefer doğru bir tercih yapılır. Geçen sezon 3 defa teknik heyet değiştirdik sonuç gelmedi son maçta kümede kalmayı başardık. Onuda nasıl başardığımızı anlatmaya gerek yok. Öyle kalsın.

Rakip Iğdırspor 3.ligde yaptığı flaş transferlerle ancak 2 yılda 2.lige çıkabildi. Bu sezon 2.ligde yeni olmasına rağmen çok pahalı ve 2.lig düzeyine göre flaş transferler yaptı. Kadrosuna kattığı Süper Ligin birçok takımında oynamış golcü Ömer Şişmanoğlu yedeği ise 2.ligin sayılı golcülerinden Tahir Babaoğlu var. Alternatifli bir kadrosu var. Erzincan’a yenilince derhal teknik heyet değişikliğine giderek tecrübeli teknik direktör Metin Diyadin’i takımın başına getirerek lige devam ediyor. Şampiyon olurlar mı bilemem. Ancak zirveyi kovalayacakları kesin gibi duruyor. Maçın başından sonuna kadar ezici bir üstünlükleri vardı. Attıkları 2 golün yanında 5-6 tane mutlak pozisyondan da yararlanamadılar. Dağılan İnegölspor müdafaasının inanılmaz hatalarından yakaladıkları pozisyonları gol yapsalar İnegöl’den tarihi bir farkla ayrılabilirlerdi.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça Kastamonu maçı kadrosundan 4 değişiklik yaparak saçma bir kadro ile kalede Deniz, geride Yusuf-Kadir-Mete-Emre, ortada Eren-Furkan-M.Samet, ileride Okan-Serhat Baştan-Cengiz tertibiyle çıktığı maçın ilerleyen bölümlerinde Samet‘in yerine Uğur Mustafa, sakatlanan Mete’nin yerine Yusuf ‘u, Furkan’ın yerine Tuğbey ve birkaç dakika sonra futbolla alakası olmayan amatör bir takımda dahi bu oyunla oynayamayacak olan Tuğbey’in yerlerde sürünerek ayakta duramayınca hemen yerine Arda’yı oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımızı büsbütün dağıttı. Adeta yerle bir olduk. Kaleci Deniz lige hazır değil. Müdafaamızda Mete’nin dışında yaprak dökümü var. Sağ bek Yusuf çalışırsa ileride iyi olabilir. Müdafaamızda Orhan Aktaş tereddütsüz oynar. Murat Yoldaş’ın Orhan’la bir sorunu mu vardı. Mete çıkınca yerine tribünden birisi değişiklik yapsa sol stopere Orhan’ı alırdı. Ama Murat hoca kasıtlı olarak almadı. Daha sonra oyuna aldığı Tuğbey diye bir genç vardı. Onu İnegöl’e tavsiye eden alan ve aldıranlar lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bunu nasıl aldınız? Bunun aracısı menajeri torpillisi kim doğrusu merak ediyorum. Sevgili yönetim 21 yaş altı için aldığınız o 4 gençten sadece Yusuf Kocatürk işlenirse ileride ön liberoda kullanabilirsiniz. Diğer 3 genç gibi bizim U-17 ve U-18 de en az 7-8 tane gencimiz var. Bunlarla zaman kaybedeceğinize bizim alt yapımızdan 4-5 tane genç alarak devam edin. Tuğbey’i çok üzülerek izledim Murat Yoldaş bu genci nasıl hazırlayıp hangi performansı ile böylesine önemli bir maça sürdü. Yedek kulübesinde Orhan Aktaş ve Uğur Utlu gibi 2 tecrübeli oyuncu varken bu 4 genci sahaya sürmekle KENDİ BİLETİNİ KENDİSİ KESTİ. Orta sahamız hiç yok. Devre arası transfere kadar da olmayacak. Bu orta sahayı adam edecek mücadele ve etkili oyuna sürecek iyi bir teknik heyete ihtiyaç var. Hem de çok iyi bir Teknik heyete ihtiyaç var. Forvette tecrübeli Okan lige hazır değil. Saçma sapan ortalar yaptı. Sağdan getirdiği topları heba etti. Uğur’un yerine santrafora sürülen Serhat Baştan kısa boyu ile rakibin tecrübeli ve cüsseli stoperleri arasında kaybolup gitti. Bir de bu maçta çok iyi olmasa da Cengiz’in soldan getirdiği ve altı pasa kestiği toplara Serhat ve diğerleri dokunamayınca gol umutlarımız daha ilk yarıda tükendi. Maçın başından sonuna kadar aciz bir futbol ortaya koyan takımımızı tribünlerimiz maç sonuna kadar desteklerken Murat Hoca istifa sesleri arasında tarihi bir hezimetle çıkabileceğimiz maçtan kalemizde sadece 2 gol görerek evlerimize döndük.

Sonuç olarak yeni bir yönetim yeni bir teknik heyet ve yenilenmiş kadrosuyla camiayı ayağa kaldıran ve zirveyi hedefleyen temsilcimiz İnegölspor’u maalesef hazırlayıp bu hedeflere taşıyacak Murat Yoldaş ve ekibi son derece yetersiz ve aciz kaldılar. Kastamonu yenilgisinden sonra son bir şans daha verilen Murat Yoldaş ve ekibi aynı mantalite ile devam edince sonuçta yönetim tarafından görevlerinden alınarak evlerine gönderildi. Giderken 4 maçta 1 puanla fikstürün son sırasına takımımızı demirleyerek gittiler. Murat Yoldaş ve ekibi yeni yönetime bu sil baştan yeni yaptıkları takımın bu son maçtaki aciz halini hiç unutmasınlar. Yazık değil mi bu kadar transfere harcanan para ve sarf edilen zamana. Sezonu erken açıyorsun 40 gün hazırlık kampı yapıyorsun, eksik mevkilere tekrar takviye yapıyorsun. İstediğini gönderip istediğini alıyorsun. Şu sonuca bak. Oynattığın oyuna bak. Aldığın sonuçlara bak. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? 6 ay izleyip kurduğun takımı fikstürün son sırasında kucağımızda bırakıp gidiyorsun. Transfer bitti. Yönetim şimdi ne yapsın? Ancak senin yerine yeni bir teknik direktör getirecek. Peki bu sahada gezinen, ayakta duramayan, etkisiz ve uyumsuz, 4 maçta hiç gol atmamış kadroyu ne yapacak? Devreyi hangi sırada bitirecek? Kısacası bu kadar genç ve istekli yönetimin elinde kalan bu tecrübeli ancak şaşılacak derecede etkisiz ve kötü oynayan bir oyuncu kadrosuyla bu lig nasıl devam edecek. Umarız yönetim bu sefer doğru bir teknik direktör getirerek, ilk yarı sonuna kadar fikstürde olabilecek en iyi yere gelir. Moral bozmak yok. Çalışmaya devam. Futbolda böyle şeyler olabilir. Son 3 yıldır bunları yaşadık bu konuda tecrübeli bir camiayız. İnşallah Soma deplasmanında bu kabustan uyanarak iyi bir mücadele ile yeni bir başlangıç yaparız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Soma maçı deplasman başarılarını yazmak dileğiyle. “BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”