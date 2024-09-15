İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ile Karatepe Kilim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Cafri, AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.OSMANİYE (İGFA) - AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Gazi Meclis'te önemli isimleri ağırladı. İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ile Karatepe Kilim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Cafri, Yanık'ı makamında ziyaret etti.

Basının, İnsan Hakları Merkezli Sıkıntıları Ele Alındı

Ziyaret sırasında Derya Yanık, İsrafil Avcı ile basının insan hakları konusunda yaşadığı sıkıntıları detaylı bir şekilde değerlendirdi. Avcı, özellikle internet gazetecilerinin karşılaştığı zorluklar, ifade özgürlüğü ve basın mensuplarının çalışma koşulları hakkında bilgiler aktardı. Yanık, basının demokratik toplumlar için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, "Basın mensuplarımızın haklarını korumak ve onların daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamak için gerekli adımları atacağız" dedi.

Yüksel Cafri ile yapılan görüşmede ise kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konuları masaya yatırıldı. Cafri, Karatepe Kilim Kooperatifi'nin çalışmaları ve bölgenin kültürel değerlerinin tanıtılması hakkında bilgiler paylaştı. Derya Yanık, "Kültürel mirasımız bizim kimliğimizdir. Bu değerlerin korunması ve dünya çapında tanıtılması için elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Mesajı

Görüşmelerin ardından Derya Yanık, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Yanık, "İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sn. İsrafil Avcı ve önceki dönem İl Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yüksel Cafri, Gazi Meclisimizde bizleri ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Toplumsal Sorunlara Ortak Çözüm Arayışı

Bu önemli ziyaretler, toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının çözümü noktasında iş birliği yapılması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Hem basının yaşadığı zorluklar hem de kültürel mirasın korunması konusunda atılacak adımların, bölgenin ve ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığı vurgulandı.