"Güvenli Eğitim, Güvenli Gelecek" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren İhlas Koleji’ne, ISO/IEC 27001:2022 Uluslararası Bilgi Güvenliği standardına uygunluk sertifikası verildi.

İhlas Koleji okullarında öğretim faaliyetleri ile işletme faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin bilgi varlıklarının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda sona gelindi. Tüm çalışmaların neticelenmesi ile bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan denetimler sonucu İhlas Kolejine İhlas Koleji, ISO/IEC 27001:2022 Uluslararası Bilgi Güvenliği standardına uygunluk sertifikası verildi.

Konuyla ilgili konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, okullarındaki dijital bilgi varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaların başarıyla sona erdiğini söyledi. Alınan ISO/IEC 27001:2022 Uluslararası Bilgi Güvenliği sertifikası ile çalışmaların denetlendiğine vurgu yapan Okur, “Çağımızda bilgi çok önemli bir kaynak. Bu kaynağın güvenlik amacıyla korunması için tüm kurumlar titizlikle çalışıyor. İhlas Koleji olarak bilgi varlıklarımızın koruması için yaptığımız çalışmalar sonunda bu sertifikayı almaya hak kazandık” dedi.