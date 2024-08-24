İhlas Koleji tarafından düzenlenen İhlas Mesleki Gelişim Programı (İMGEP) sona erdi.

İhlas Kolejine bağlı bütün kampüslerin katılımıyla beş gün süren İMGEP’te, alanında uzman isimler tarafından konferanslar verilirken atölye çalışmalarıyla da yeni dönemin hazırlıkları yapıldı.

İMGEP’in son gün konuşmacılarından olan Anooshirvan Miandji, “Yapay Zekâ” ve “Eleştirel Düşünce” konulu iki konferans verdi.

Yapay zekânın günümüze kadar olan gelişim evreleri hakkında bilgiler aktaran Miandji, yapay zekânın kullanım alanlarına dair geniş bilgiler verdi.

Yapay zekâ ile insan arasındaki en büyük farkın duygu olduğunu vurgulayan Miandji, “Yapay zekâ, algoritmik düşünür. Evet-hayır üzerine kuruludur. Sorunun cevabı, makineye göre evet-hayır olmalıdır. Ama insan beyninden çıkan ‘Bakacağız’ cevabındaki belirsizliği, makinenin anlaması mümkün değildir” dedi.

Yapay zekânın, insanın düşünme becerisini taklit ettiğinin altını çizen Miandji, “Neyi taklit ediyor? Bizim çözdüklerimizi taklit ediyor. Yani çözdüklerimizi ona öğretiyoruz, çözemediklerimizi zaten öğretemiyoruz. Duyguları da çözemediğimiz için makine de anlamıyor” dedi.

“Yapay zekânın ahlaklı olup olmadığı sorusu yanlış sorudur, insanın ahlaklı olup olmaması asıl sorudur.” diyen Miandji, yapay zekânın ahlaklı olup olmamasını tartışmanın abesle iştigal olduğunu vurguladı.

Verilen aranın ardından “Eleştirel Düşünce” konulu sunumuna devam eden Miandji’ye konferansın sonunda İhlas Koleji Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Erdinç Aydoğan tarafından günün anısına, adına dikilen ağaç fidanının sertifikası verildi.

İMGEP’in son bölümünde Öner Ziya Baş, “Bilgi Güvenirliği Farkındalık Eğitimi” konulu sunumunu yaparken Serhan Kal da “Eğitimde STEM Yaklaşımı” başlıklı bir sunum yaptı.

Okur: “Yeni Dönemde değişen ve gelişen bir İhlas Koleji göreceğiz”

Beş gün süren ve İhlas Kolejinin eğitim kadrolarının katıldığı İMGEP’i değerlendiren İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, değerli konuşmacılar eşliğinde faydalı bir programa imza attıklarını söyledi.

Değişime ve gelişime inandıklarını ifade eden Okur, “Alanında uzman konuşmacılarımızın verdiği konferanslarla eğitim noktasında kendimizi geliştirecek farklı bakış açıları kazandığımıza inanıyorum. Buradan edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri, sınıflarımızda öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmek için kullanacağız. Bu amaçla öğretmenlerimizden kendilerini sürekli güncellemelerini ve değişime açık olmalarını istiyoruz. Yapılan programda da bunu hedefledik” dedi.

İhlas Koleji olarak yeni döneme çok farklı şekilde hazırlandıklarını ifade eden Okur, yapılan yatırımlarla okullarındaki fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirdiklerini söyledi. Göreve başladıkları andan itibaren İhlas Kolejini daha ileriye götürecek hamleler yaptıklarını ve hedefler koyduklarını vurgulayan Okur, “Okullarımızda hummalı bir çalışma başlattık. Tespit ettiğimiz noktalarda İhlas Holdingin de katkılarıyla yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bütün ekibimle kollarımızı sıvadık ve İhlas Koleji ailesine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmaya başladık” dedi.

Yeni dönemde İhlas Kolejinin kendini yenileyen farklı bir anlayışla eğitim vereceğinin altını çizen Okur, son olarak yeni eğitim öğretim yılının bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.