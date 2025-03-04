İhracatın en çok azaldığı ülke İsrail olurken, ithalatta en çok artış gösteren ülke 1,3 milyon dolar yükselişle Çin oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, yılın iki ayındaki ihracatın yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolar olduğunu belirterek, Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıkta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Bakan Bolat, kararlılıkla uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirterek, 2024 yılındaki büyümede net mal ve hizmetler ihracatının katkısının 1,1 puan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin istihdamında da sevindirici gelişmelerin olduğuna dikkati çeken Bolat, Ocak ayında işsizliğin yüzde 8,4'e gerilediğini, bunun da 2013 yılından bu yana bu yana işsizlikte en düşük oranı oluşturduğunu kaydetti.

ABD yönetiminin Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya yönelik aldığı ilave gümrük vergisi kararına işaret eden Bolat, bu kararların ticaret savaşlarını tetiklediğini, dünya ticareti açısından belirsizliğe neden olduğunu söyledi.

Şubat 2024'te avro-dolar paritesinin 1,08, ocakta 1,04 olduğunu aktaran Bolat, bunun da ihracatta 300 milyon dolarlık dezavantajı bulunduğunu belirtti.

"ALTIN VE DOĞAL GAZI ÇIKARDIĞIMIZDA DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ AZALDI"

Şubat ayı ithalatının ise 28,9 milyar dolar olduğunu söyleyen Bolat, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda 1 milyar dolarlık artış var, yani yüzde 3,8'lik artış gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ithalatta yüzde 6'lık artışımız var. Doğal gaz ithalatımız ilk iki ayda 1 milyar 550 milyon dolar arttı çünkü uluslararası doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın ithalatımızda da ilk iki ayda yaklaşık 1 milyar dolar civarında artış var. Altın ve doğal gazı çıkardığımızda dış ticaret açığımızda azalma söz konusu."

Şubat 2025 itibarıyla son 12 aylık dönemde ihracatın 262,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, mal ihracatında da son 1 yılda yüzde 1,5'lik artış sağlandığını bildiren Bolat, "Şubat'ta yıllıklandırılmış mal ithalatı yüzde 1,2 azalışla 347,6 milyar dolar oldu. Neticede yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 7,9 milyar dolar azalarak 84,9 milyar dolara geriledi. İhracatımızın son bir yılda ithalatı karşılama oranı da yüzde 75,6 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Bolat, ocak-şubat döneminde ihracatta en fazla artış ve azalış gösteren sektörlere ilişkin de bilgi verdi. Mücevher sektörünün bu dönemde 1,2 milyar dolar artışla ihracatta ilk sırada yer aldığına işaret eden Bolat, sektörü 183 milyon dolarla otomotiv, 96 milyon dolarla demir, 88 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi, 43 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

"AB'YE İHRACAT YÜZDE 3,9 ARTTI"

İthalatı en fazla azalan sektörün 530 milyon dolarla makine ve aksamları olduğuna işaret eden Bolat, bu sektörü, savunma ve havacılık, çelik, madencilik ürünleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatın ocak-şubat döneminde yüzde 3,9 arttığına dikkati çeken Bolat, "Ülkeler bazında Almanya 13,5 milyar dolar yüzde 8,13 payla birinci sırada. Bu ülkeyi sırasıyla, ABD Birleşik Krallık, İtalya ve Irak izliyor. AB'deki yoğun ekonomik durgunluğa rağmen ihracatımızda artış gerçekleşti. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatına yüzde 9,2, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yüzde 13,7'lik ihracat artışımız var. Bunlar sevindirici gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATIN EN ÇOK AZALAN İSRAİL, İTHALATTA EN ÇOK ARTAN ÇİN OLDU

Bakan Bolat, ihracatın en çok azaldığı ülkelerin ise 772 milyon dolar azalışla İsrail, 277 milyon dolar azalışla Rusya olduğunu aktaran Bolat, bu ülkeleri sırasıyla 176 milyon dolar azalışla Irak, 159 milyon dolarla Singapur'un izlediğini bildirdi. İthalatta en çok artış gösteren ülkelerin 1,3 milyon dolar yükselişle Çin olduğunu belirten Bakan Bolat, "Bu ülkeyi ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Irak takip etti. Irak'tan petrol ithalatı daha doğrusu transit ticareti de başlayacak. Kerkük-Türkiye Ceyhan'dan petrol boru hattı işlemeye başlayınca petrol ticaretinin de artacağı bekleniyor." dedi.