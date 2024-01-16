İnegöl’de 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi hem siyasette hem muhtarlıklarda hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan partilerin aday belirleme süreçleri, bir yandan belirlenen adayların çalışmaları sürerken, muhtar adayları da sahaya inmeye başladı. İnegöl’ün kalbi konumundaki Cuma Mahallesinde ise Gazeteci İhsan Balakuş, muhtar adayı olduğunu açıkladı.

“CUMA MAHALLESİNE BORCUMU ÖDEMEK İÇİN GÖREVE TALİBİM”

İnegöl’ün unutulmaz simalarından biri olan babası duayen gazeteci merhum Hacı Yahya Balakuş’tan devraldığı bayrağı basın sektöründe uzun yıllardır başarıyla taşıyan, aynı zamanda İnegöl Gazeteciler Derneği Başkanlığı yapan İhsan Balakuş, çocukluğundan bu yana ikamet ettiği Cuma Mahallesine ve mahalle sakinlerine hizmet etmek için göreve talip olduğunu duyurdu. Cuma Mahallesinde yetiştiğini, büyüdüğünü, burada ticaret yapıp bu mahallede hayatını sürdürdüğünü ifade eden İhsan Balakuş, “Cuma Mahallesi bana ve aileme çok şey kattı. Burada büyüdük, şimdi çocuklarımızı burada büyütüyoruz. İşimizi gücümüzü bu mahallede kurduk, yıllarca bu mahallenin çarşısında, sokaklarında ticaret yaptık. Cuma Mahallesine borçluyuz. Burada yaşadık, burada öğrendik, burada kazandık, burada harcadık. Artık belli bir tecrübeye ve yaşa eriştikten sonra, Cuma Mahallesine olan borcumuzu ödememiz gerektiğini düşündüm. Çevremizden de mahallemizin ileri gelenlerinin, eşimizin, dostumuzun bu yöndeki telkinleriyle muhtar adayı olmaya karar verdim. Mahalle sakinlerimizin de teveccühü ile 31 Mart seçimlerinde Cuma Mahallesini temsil etmek, her sokağında ayrı hatıralarımızın olduğu ve her ferdiyle selamımızın olduğu mahallemize hizmet etmek için göreve talibim” dedi.

CUMA MAHALLESİ BALAKUŞ’A HAZIR

Öte yandan, Balakuş’un adaylığı mahalle sakinleri tarafından da olumlu karşılandı. Şehrin tüm dinamiklerine hakim, mesleği itibariyle ilçe siyasetinin ve kurumların yönetim mekanizmalarıyla yakın ilişkileri bulunması Cuma Mahallesi sakinleri tarafından avantaj olarak görüldü.