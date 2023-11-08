Mudanya Belediyesi, "Topraktan Halka, Tarladan Sofraya" adlı projenin kapsamında, belediyeye ait arazileri kullanarak buğday üretimi yapmaya başladı. Toplamda 308 bin metrekarelik bir alanda, araziler dönüşümlü olarak hem ayçiçeği hem de buğday yetiştiriciliği için kullanılıyor. Buğday hasatından elde edilen unlar ve aynı arazilerde dönüşümlü olarak ekimi gerçekleştirilen ayçiçekleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Zeytin Dalı Birimi tarafından yürütülen dağıtıma katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İlk buğday hasadımızdan elde ettiğimiz buğday unlarını ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıyoruz. Ülkemizde ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaktan gurur duyuyoruz. Mudanya'da kimse kimsesiz kalmıyor ve hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor" dedi.

Başkan Türkyılmaz, projenin ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlarken aynı zamanda üretici çiftçilere de destek olduğunu vurgulayarak, "Hasattan çıkan samanı ilçemizdeki süt üreticilerine veriyoruz. Onlardan aldığımız sütleri, ücretsiz olarak okullarımızda öğrencilere dağıtmak için ek gıdalarla birleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Mudanya Belediyesi, bu projenin yardım ve üretim faaliyetlerini bir araya getirerek, hem toplumun ihtiyaçlarını karşılarken hem de yerel üreticileri desteklemeyi hedefliyor.