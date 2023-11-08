Vücudun demir mineraline olan ihtiyacının karşılanamaması sonucu oluşan ve kansızlığa neden olan mineral eksikliğine demir eksikliği denir.

Demir eksikliğinin belirtileri ise şu şekilde;

Sürekli yorgunluk ve halsizlik olur.

Cildin sararması ve solmasına neden olur.

Nefes darlığı ve çarpıntı yapmaktadır.

Baş dönmesi ve göz kararmasına neden olur.

Saç dökülmesi yapar.

Konsantrasyon eksikliği ve depresyon yapar.

El ayak Tırnaklarının çabuk kırılmasına neden olur.

Ellerde ve ayaklarda aralıklarla uyuşma yapmaktadır.

Aniden oluşan üşüme hissi gelir.

Demir eksikliğine içinde demir içeren besinler yani meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, balık, bakliyat, yumurta, ceviz ve ıspanak gibi gıdalar iyi gelmektedir.