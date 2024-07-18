Bursa'da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan olayda bir kişi bıçakla yaralandı, bir kişi de darp edilerek yaralandı. Olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Başak Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, gelin ve damat arasındaki anlaşmazlık aileler arasında büyüyerek 2 gün önce şiddete dönüştü. Gelinin ailesi, kızlarını almak istediklerinde damat tarafından engellendiği iddiasıyla damadı darp etti. Bunun üzerine damadın ailesi, gelinin ailesinin evini bastı. Demir ve sopalarla camları kıran aile, kapıya çıkan iki kişiyi darp etti. Olayda bıçakla yaralanan Gökhan E. ve Hasan T., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili İ.A., E.A., M.A., N.A. ve E.A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından İ.A., M.A., N.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA