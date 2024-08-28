Şahkulubey Caddesi üzerinde yer alan iki apartmanın boşluğuna atılan çöpleri iş makineleriyle temizleyen Kızıltepe Belediyesi ekipleri, apartman boşluğundan bir kamyon çöp çıkardı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye gelişigüzel atılan çöpleri temizleme çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. Sabah gün doğumuyla birlikte temizlik çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, temizlik faaliyetlerine süpürge makineleri ile çöp toplama araçlarıyla devam ediyor. Gelecek nesiller için doğaya karşı daha duyarlı olunması ve çevreye çöp bırakılmaması konusunda hassasiyetini sürdüren belediye ekipleri, Şahkulubey Caddesi üzerinde yer alan iki apartman boşluğu arasına atılan çöpler için çalışma başlattı. İş makineleriyle olay yerine gelen belediye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda apartman boşluğunda biriken çöpleri temizledi. Ekiplerin çalışması sonucu iki apartman boşluğundan bir kamyon çöp çıkartıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çöplerin gelişigüzel atılmasının hem doğanın zarar görmesine hem de insan sağlığının tehlikeye girmesine neden olduğuna dikkat çekerek, çevre temizliği konusunda daha hassas olunması gerektiğine vurgu yaptı.