Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Alper A. (21) yönetimindeki 16 BGF 887 plakalı motosiklet, caddeye aniden çıkan sürücü Musa T. (70) yönetimindeki 16 AFR 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilirken, sürücüler savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Musa T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.