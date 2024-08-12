Bursa’nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.10 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Harmanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametine seyreden Cihan Özden (39) yönetimindeki 34 KOS 024 plakalı otomobil ile Erdoğan Yeşilvöz (38) idaresindeki 06 AE 5388 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından, Cihan Özden, Merve Özden (34), Mila Özden (6) ve Parla Özden (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA