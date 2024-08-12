İnegöl’e bağlı Tüfekçikonak Mahallesi’nde son zamanlarda Hidro Elektrik Santralinin(HES) verdiği zararlar konuşuluyor. Özellikle HES bölgesinde çok sayıda ağacın kesildiği, su taşkınları nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölge, son günlerde mahalle sakinlerini rahatsız etmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Recep İskenderoğlu, HES’in doğaya verdiği zararı göstermek amacıyla günün farklı saatlerinde derede ki suyun hareketini gözlemledi.

Sabah 06.05’de ilk görüntüsünü çeken Recep İskenderoğlu, HES’in çalıştırıldığında derenin kuruma noktasına geldiğini belgeledi. Dere suyunun adeta vakum gibi çeken sistemle elektrik üretimi yapılıyor.

Mahalle sakini, görüntünün 2.sini ise saat 11.30 sularında çekti. Aynı bölgeden yaptığı çekimde derede ki su hareketinin normal seyrinde ve akışkan olduğu görülüyor.

2 farklı video çekimlerini gazetemizle paylaşan Recep İskendeoğlu, “HES aktif hale getiriliğinde su kuruma noktasına geliyor. Kimse derede ki canlıları düşünmüyor. Tamam elektrik üretelim ama canlılarımızı da düşünelim. Yok ederek üretim modeli çok yanlış. Şahnen ben ve benim gibi düşünen mahalle sakinlerimiz bu durumdan oldukça rahatsızlar. Kurulan HES bölgesinde çalışan bir kişi sulara kapılarak can verdi. Bir insanımızı bu derede kaybettik. Şimdi ise derede ki canlılarımız yok olmak üzere. Doğamız yok olmak üzere. Kesilen ağaçlar nedeniyle heyelan riskimiz de artmaya başladı. Bölgenin denetlenmesini ve yapılan yanlışların düzeltilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.