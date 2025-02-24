ABD’nin Arizona eyaletinde büyük bir kaza meydana geldi. Marana Bölgesel Havalimanı yakınlarında iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan biri acil iniş yapmayı başarırken, diğeri hızla yere çakıldı ve alevler içinde kaldı.

Olayın ardından kurtarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Acil iniş yapan Cessna uçağının pilotu ve yolcusunun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, Lancair uçağının düşüşü sırasında büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.