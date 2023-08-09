Anne adayları özellikle ilk gebeliklerinde, bir yandan bedenlerinde olan değişikliklere alışmaya çalışırken diğer yandan da hormonların harekete geçmesiyle duygusal iniş çıkışları aynı anda yaşarlar. Doğumun yaklaşması ise korku, endişe, kaygı bozuklukları gibi akıllarda soru işaretlerini de beraberinde getirir. “bebeğime bakabilecek miyim?”, “bebeğim emiyor mu?”, “iyi anne olabilecek miyim?” gibi benzer sorular yeni annenin psikolojisini olumsuz etkiler.

Anne adaylarının doğum öncesindeki pozitif yaklaşımları, doğum sonrası bebeği ile daha iyi uyumlanmasına, daha rahat bağlanmasına, emzirebilmesine ve bakabilmesine olanak sağlayacaktır.

İlk Kez Anne Olacaklara Önemli Tavsiyeler

Gebelik Sürecinizi İyi Değerlendirin

Hamilelik sürecinde anneler genellikle bebeğin ihtiyaçlarına odaklanır. Bebeğin odası, bebeğin kıyafetleri, bakım malzemeleri, doğum çantası derken kafaları çok fazla şeyle meşgul olur. Anne adaylarının gebelik sürecini iyi değerlendirmesi kıymetlidir.

Nasıl güçlü bir bağ kurabileceğini, aylara göre bebeğini hangi aktivitelerle geliştirebileceğini, bebek gelişimiyle ilgili hangi kitaplardan destek alabileceğini ve ileride bebeğine nasıl bir eğitim modeli sağlayabileceğini düşünmek için bol bol vakti vardır. Gebelik süreci için bu söylediklerimizi kulak ardı etmeyin, zira doğum sonrasında tüm bu saydıklarımızla büyük olasılıkla ilgilenmeye vaktiniz olmayacaktır.

Stresin Sizi Yönetmesine İzin Vermeyin

Stresten uzak geçirilen rahat bir gebelik, doğum sürecinin çok daha iyi ilerlemesini, doğum sonrasında ise bebeğe uyumlanmanın çok daha kolay sağlanmasına destek olacaktır.

Stres ve kaygılı düşünceler doğum sonrası anne sütünü de olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Strese giren bir anne kısırdöngüye girer. Anne sütü etkilenir, bebeğini emziremeyebilir, ilk haftalarda yaşanan lohusalık hüznünü daha ağır geçirir ve lohusalık bunalımına girebilir. Bu da yeni doğum yapan bir anne için ağır bir durum haline gelir ve psikolojik destek alması gerekebilir.

O nedenle stresin sizi yönetmesine izin vermeyin. Sakin davranışlar, olumlu telkinler ve pozitif düşünceler ile gebeliği ve doğum sürecini geçirmeyi, sonrasında da bebeğinizle sağlıklı bir birliktelik geçirmeyi hedefleyin.

Doğum Sonrası Süreçte Yalnız Kalmayın!

İlk yaşanılan deneyimler her zaman zordur. Doğum sonrası süreçte bebek bakımında size kimlerin destek olmasını istiyorsanız önceden planlayın ve yanınızda olmalarına müsaade edin. Eşiniz, anneniz ya da aile yakınlarınızdan biri. Kim olacağına siz karar verin. Çekirdek bir aile iseniz ve bebek bakımında size destek olacak bir yakınınız yok ise, ilk bir aylık yeni doğan sürecinde profesyonel bir kurumdan bebek hemşiresi desteği alın.

Bebeğinizle Güçlü Bağ Kurmanın Temellerini Atın

Bebekler anne karnından itibaren anne ve babasını tanımaya başlarlar ve seslerini duyduklarında tepki verirler. İlk kez anne olanların ve babaların dikkat etmesi gereken şey, bebekleri ile ilk buluşmalarından itibaren ten tene temas kurmaları, bebeklerine güzel sözler söylemeleri, emzirirken gözünün içine bakmaları bu sayede bebeklerine güven sağlamalarıdır.

Anne ve babanın bebekleri ile doğru kurdukları kuvvetli bağ, ileride daha da güçlenerek sağlam bir anne-baba-bebek ilişkisine dönüşecektir.

Bebeğiniz İçin Rutinler Planlayın

Doğumdan sonraki süreçte ilk aylar için geçerli olmasa da ilerleyen süreçlerde bebeğiniz için rutinler oluşturmak oldukça önemli hale gelecektir. Doğum sonrası annelerin genelde yaşadıkları sorunlara bir göz atın. Hangi konularda daha çok problemler yaşıyorlar inceleyin. Sizler de aynı sorunları yaşamak istemiyorsanız bebeğinizle nasıl ilişki kurmanız gerektiğini en başından planlayın.

Doğum sonrası süreçte annelerin yaşadığı en büyük sorunlardan bazıları uyku düzeninin oturtulmaya çalışılması, emerek uykuya dalmalar, gece emzirmeleri, ek gıdaya geçiş vs. konulardır.