2024 UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali’nde Türkiye’yi temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu bronz madalya kazandı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun düzenlediği “2024 UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası Final”, Türkiye’nin başkenti Ankara’da devam ediyor. 22-26 Mayıs tarihlerinde “Binicilik”, “Eskrim”, “Yüzme”, “Koşu” ve “Atış” disiplinlerinde yapılan Modern Pentatlon Dünya Kupası Final’i kadınlar kategorisi finali bugün yapıldı. Finalde yarışan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu ise, grubunu 1400 puanla tamamlayarak 3. oldu.

Müsabakalar, 26 Mayıs’ta Karışık Bayrak Yarışı ile birlikte son bulacak.