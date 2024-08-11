Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli pentatlet İlke Özyüksel, kadınlar finalinde binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etabı sonrası toplamda 1420 puan alarak olimpiyat oyunlarını 6. sırada tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden İlke Özyüksel, kadınlar modern pentatlon finaline çıktı. Binicilikte 293 puan alan milli sporcu, eskrimde 205, yüzmede 280 puan topladı. Bu bölümlerinin ardından 12. sırada girdiği koşu-atış etabında gösterdiği mücadele ile İlke Özyüksel 642 puan alarak toplamda 1420 puanla olimpiyat oyunlarını 6. sırada tamamladı.

Kadınlar Modern Pentatlon finalinde Macar sporcu Michelle Gulyas altın madalyanın sahibi olurken, ikinci sırayı alan Fransız Elodie Clouvel gümüş, Güney Koreli Seong Seungmin ise bronz madalya kazandı.