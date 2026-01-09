MHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan, İzmit Belediyesi'nin yılbaşı etkinliklerine ilişkin harcamalarına tepki göstererek, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in 'öz kaynaklarla yapıldı' açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kazan, yılbaşı kutlamaları kapsamında atlı karınca, DJ ve ışık hizmeti, havai fişek, sahne ve süsleme kalemleri için binlerce liralık alımlar yapıldığını, bazı organizasyon giderlerinin ise kamuoyundan gizlendiğini iddia etti.

'Organizasyon ve süsleme eşyaları şeklindeki bir alım gizli tutuldu'

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan, 'Yılbaşı kutlamaları kapsamında bütün hazırlıkları atölyelerinde kendi öz kaynaklarıyla yaptığını iddia eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 29 Aralık'ta 284 bin TL'ye atlı karınca, 31 Aralık'ta 180 bin TL'ye yeni yıl kutlamaları dj performans ve ışık hizmeti, 75 bin TL'ye havai fişek, 44 bin TL'ye selfie platformu, 24 bin TL'ye aydınlatma ekranı aldı. Aynı tarihlerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyon ve süsleme eşyaları şeklindeki bir alımı da gizli tutuldu.

'İzmit Belediyesi, 2026'ya da yalanla ve borçla girmiştir'

İddialarını sürdüren Kazan, 'Yine aynı tarihlerde Fen İşleri Müdürlüğü'nün İstanbullu Candaş Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı 7 milyon 684 bin 272 TL'lik iş sözleşmesi var. Yılbaşı harcamaları kapsamında mı bilinmiyor? Bütün bu işleri öz kaynak masalıyla vatandaşa anlatıp, tutumlu imajı çizmeye çalışıyorlar ama gerçekte hiçbir işi beceremedikleri için sürekli dışarıdan hizmet alarak belediye eşi görülmemiş bir borç sarmalına sürükleniyor. İzmit Belediyesi, 2026'ya da yalanla ve borçla girmiştir' ifadelerini kullandı.